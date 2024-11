«Un onore per me far parte di una delle più importanti federazioni sportive nazionali». È il commento di Vincenzo De Tommaso, castrovillarese, eletto nel consiglio regionale della Calabria Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) che ha visto la riconferma della presidente uscente Annamaria Caparotta e l’elezione dei 9 consiglieri regionali. Oltre alla partecipazione a numerose competizioni regionali e nazionali in cui ha conseguito riconoscimenti importanti De Tommaso vanta nel suo curriculum abilitazioni da tecnico e giudice della Fids che lo porta nel 2017 ad essere convocato come giudice ad i campionati italiani di danza sportiva svoltosi a Rimini e nel 2018 inizia il suo percorso conseguendo il primo livello da dirigente sportivo.

Dal 2012 è maestro e tecnico sia di Danze latino americane che di Danze standard. «Il mondo della danza sta attraversando, come molte attività sportive, un periodo difficile a causa del blocco dovuto alla pandemia. L’augurio - ha commentato il neo consigliere regionale - è di riprendere il prima possibile la danza che va al di là della professione, che non é solo un’arte e una disciplina sportiva ma è passione, calore, empatia quindi qualcosa che richiede condivisione. Per me è un onore far parte di una della più importanti federazioni sportive nazionali e come rappresentante di questa regione che ha una forte vocazione per la danza farò del mio meglio affinché il nostro riscatto passi anche da qui. Sono certo che il ritorno nelle nostre scuole di ballo con i nostri allievi sarà ancora più emozionante di quanto non lo sia stato in passato».