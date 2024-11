Uno dei due malviventi è di nazionalità albanese

Due persone, N.A. di 38 anni di nazionalità italiana e C.M. di 28, di nazionalità albanese, entrambi residenti a Corigliano-Rossano, sono stati arrestati dagli agenti del locale commissariato guidato da Giuseppe Massaro, perché responsabili in concorso dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di poco più di un chilo di marijuana e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi pronte per lo spaccio. Entrambi sono stati condotti nel carcere di Castrovillari.