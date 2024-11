Il presidente della Regione ha pubblicato sui social il suo messaggio per salutare l’inaugurazione delle nuove rotte dallo Stretto. «Da domani aerei anche per Barcellona, Berlino, Manchester, Marsiglia e Tirana»

Giornata importante per la Calabria e, in particolare, per Reggio, da dove oggi sono partiti i primi voli delle nuove rotte Ryanair dallo Stretto. Un evento che è stato celebrato con una festa ufficiale all’aeroporto Tito Minniti, alla presenza del presidente della Sacal, Marco Franchini, e con il tradizionale “battesimo” del primo aeromobile che è decollato alle 6.15 con destinazione Bologna, accolto sulla pista dal getto incrociato degli idranti dei vigili del fuoco.

E non è mancato il messaggio del presidente Roberto Occhiuto, principale artefice dell’accordo con la compagnia low-cost irlandese. Il governatore ha esternato la sua soddisfazione con un post sui social, sottolineando che ai comandi del primo aereo decollato da Reggio c’era un pilota calabrese. «Ieri sera - ha scritto Occhiuto - è atterrato a Reggio Calabria l'aereo di Ryanair che farà viaggiare migliaia di persone in Calabria e in Europa. Ad accogliere il pilota la moglie e il figlio del comandante reggino doc, Loris Tripodi».

Lo stesso aereo che è poi decollato questa mattina all’alba in direzione di Bologna, mentre nel corso della giornata gli altri due voli in programma sono verso Venezia e Torino. «Da domani (venerdì 26 aprile, ndr) la compagnia irlandese inaugurerà anche i voli internazionali – ha concluso Occhiuto - da Reggio Calabria per Barcellona, Berlino, Manchester, Marsiglia e Tirana. Si parte!».