Sono 143 gli imputati che dovranno comparire il prossimo 3 maggio davanti al tribunale collegiale di Castrovillari nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Dda di Catanzaro sui presunti "falsi" braccianti agricoli della Sibaritide che secondo il pubblico ministero Alessandro Riello, avrebbero agevolato e favorito le cosche di 'ndrangheta degli Abbruzzese e dei Forastefano.

Rispetto alla fase iniziale dell'udienza preliminare, le imputate Maria Teresa Sammarro, Delia Scorza e Patrizia Campana hanno seguito una strada alternativa. Nel caso di Maria Teresa Sammarro v'è stato un patteggiamento della pena a un anno di reclusione, mentre Scorza e Campana, attraverso i rispettivi avvocati di fiducia, hanno invocato una richiesta di messa alla prova accordata dal giudice del tribunale distrettuale di Catanzaro. Stralciate infine le posizioni di quattro imputati che allo stato sono irreperibili.

Ora dunque la pubblica accusa sarà chiamata a far emergere le prove rispetto al teorema accusatorio secondo cui gli esponenti dei due clan della Piana di Sibari sarebbero stati in grado di orchestrare e guidare un presunto sistema criminale legato ai braccianti agricoli. Indagine, quella contro i presunti "falsi" braccianti della Sibaritide, che nasce proprio da “Kossa“, principale filone investigativo che ora si trova in fase d'appello.

Sempre secondo l’ufficio inquirente antimafia, coordinato ad oggi dal procuratore facente funzioni Vincenzo Capomolla, i presunti falsi braccianti avrebbero beneficiato di indennità fittizie di disoccupazione e di malattia. Le attestazioni per i pm antimafia sarebbero però fittizie in quanto le giornate di lavoro non sarebbero mai state effettuate. Ciò sarebbe stato ideato al fine di ottenere illegittimamente vantaggi finanziari.

I nomi degli imputati:

Antonella Abbruzzese

Angela Acri

Rosellina Acri

Battista Alario

Alessandra Aleardi

Caterina Lucia Aleardi

Simona Andrei

Graziella Arcidiacono

Sara Arcidiacono

Simone Arcidiacono

Debora Armentano

Francesca Arturi

Achille Avolio

Sonia Azzaro

Teresa Azzaro

Placido Gaetano Azzolina

Filomena Bartolucci

Giuseppina Bauleo

Ionel Bejenaru

Antonella Berardi

Maria Francesca Berardi

Nunziatina Bianchimano

Rosanna Bianchimano

Roberto Blaschi

Georgiana Andrea Boaca

Susanna Bonifiglio

Elena Brandi

Giusy Brogno

Veronica Bruno

Zulma Vanesa Caceres

Teresa Campana

Salvatore Carlucci

Carmela Carrano

Antonio Carriuolo

Domenico Carrozza

Anna Caruso

Ida Francesca Caruso

Daniela Castellana

Domenico Chiaradia

Giovanni Chiaradia

Anna Bina Cimino

Giuseppe Corina

Marilena Corina

Marilena Cortina

Jamal Daifallah

Cosimo D’Ambra

Pamela De Cicco

Susanna De Giorgi

Beata Derda

Valeria Di Noia

Samanda Di Pace

Giuseppe Diaco

Stefania Donato

Leila El Khomri

Giuseppe Elia

Luciana Esposito

Maria Esposito

Gianni Falbo

Achiropita Falcone

Emanuela Falcone

Maria Giuseppina Falcone

Alberto Federico

Luisa Felicetti

Carmela Gabino

Antoniya Ivova Galibova

Carmela Gallicchio

Francesca Gallicchio

Giuseppe Gallina

Lucia Galluzzi

Letizia Garofalo

Lucia Giordano

Bombina Graziano

Maria Rosa Graziano

Francesco Guaragna,

Nadiya Horikhovska

Francesca Intrieri

Antonella La Rocca

Angela Lagano

Antonietta Lanciano

Giuseppina Le Fossi

Elena Ramona Leca

Maria Teresa Licciardi

Grazia Linardi

Rossana Lista

Michele Luci

Luigina Lupinacci

Salvatore Madeo

Carmela Mammolitti

Riccardo Manieri

Salvatore Manieri

Alfio Antonio Mari

Rosa Marino

Antonio Mario

Francesca Martilotti

Elena Delia Mihai

Maria Grazia Miola

Giuseppe Modesto

Anna Monaco

Gaetano Morello

Rosanna Napolitano

Anna Nigro

Francesco Orlando

Achiropita Paludi

Immacolata Papparella

Katia Parisi

Luigi Paternò

Grazia Pellegrino

Antonella Pettinato

Immacolata Pettinato

Rosaria Policastri

Giunta Anisoara Popa

Valeria Popa

Giulia Rita Provino

Francesca Quattrocchi

Antonio Giuseppe Rizzi

Daniele Cosimo Rizzi

Carmela Romano

Marianna Romano

Pasqualina Romeo

Enrico Ruggiero

Ida Ruggiero

Chiarina Salatino

Cristian Santagada

Antonella Sapia

Lina Scaglione

Filomena Scarnato

Salvatore Fausto Selvaggi

Massimo Serrago

Cinzia Sisto

Daniela Surugiu

Stefana Vasilica Surugiu

Rossella Tallarico

Giovanni Taranto

Loredana Taranto

Salvatore Tricoci

Salvatore Tricoci

Anita Tridico

Pina Erika Veltri

Pasquale Via

Valeria Vincenzi

Dorata Maja Wietchy

Salvatore Zaccato

Andrea Zumpano