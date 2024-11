Il corpo del penalista venne ritrovato davanti casa nella notte tra il 9 e il 10 agosto. Indagini affidate alla Direzione Distrettuale Antimafia

Oggi ricorre un mese esatto dall'uccisione a Lamezia Terme dell'avvocato Francesco Pagliuso. Una ferita ancora, inevitabilmente, aperta. Le indagini sono state affidate alla Direzione Distrettuale Antimafia. Quell'esecuzione avvenuta in modo così barbaro sotto casa porta il marchio inequivocabile della criminalità organizzata. Pagliuso, noto penalista, docente universitario ed imprenditore, è stato ucciso con tre colpi di pistola che lo hanno attinto al collo mentre si apprestava a scendere dalla sua auto da qualcuno che lo attendeva all'interno del cancello.

Agguato a Lamezia, ucciso l'avvocato Francesco Pagliuso - VIDEO

Giovane e brillante Pagliuso, noto anche per la sua rettitudine e trasparenza. Non a caso sono state diverse le autorità del foro lametino intervenute per scacciare lo spettro di qualunque ipotesi di collusione con la criminalità.

Rimane però ancora lo smacco di non avere visto la presenza dello Stato alle sue esequie. Un funerale quello di Pagliuso che ha vestito a lutto tutta la città facendo sentire in modo sempre più forte il peso di quella morsa in cui Lamezia da troppo tempo vive.

Lamezia Terme, migliaia di persone per l'ultimo saluto a Francesco Pagliuso