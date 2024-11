Un “pizzino” contenente la formula di promozione degli affiliati. Emergono nuovi dettagli in merito all’operazione “Rinascita-Scott” che ha portato in Calabria all’esecuzione di 334 misure cautelari (per leggere tutti i nomi CLICCA QUI). Nel pizzino si legge: «A nome di Gasparre-Melchiorre-Baldassarre e Carlo Magno, che con il suo cavallo bianco distrussero tutti i nemici del suo regno, con una mantella sulle spalle e a fianco uno spadino formarono il Trequartino». Il foglio, scritto con un italiano approssimativo, è stato sequestrato dagli inquirenti a uno degli indagati. Riporta la formula di promozione degli affiliati al grado di "Trequartino", uno dei più elevati nella gerarchia 'ndranghetista. Il grado, infatti, è inferiore solo a quelli di Padrino e Quartino. Gasparre, Melchiorre e Baldassarre, nella mitologia mafiosa, sono i tre cavalieri che diedero vita alle tre mafie italiane, mafia, camorra e 'ndrangheta. Arrestati nel corso dell'operazione, il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, l'avvocato penalista Giancarlo Pittelli. Inoltre divieto di dimora per Nicola Adamo, ex vicepresidente della Regione.