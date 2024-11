Una dipendente dell'amministrazione provinciale ha tentato di buttarsi dal tetto dove è in corso la protesta dei lavoratori, è stata salvata da una collega. Un altro dipendente è stato colto da malore, e in serata ha avuto un infarto

Attimi di panico a Vibo Valentia. Una dipendente dell'amministrazione provinciale ha tentato di buttarsi giù dal tetto dove, da ieri è in corso la protesta estrema dei lavoratori. F. F, sessantaduenne residente a Nicotera, sta attraversando un periodo particolarmente difficile, a quanto dice, nei sui confronti ci sarebbe una procedura di pignoramento della casa. La donna, spinta dalla disperazione ha avuto un malore ed è salva solo grazie alla collega che le era accanto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli uomini del 118 che hanno dato i promi soccorsi alla donna.

La situazione dei 380 dipendenti dell'amministrazione provinciale di Vibo Valentia è ormai al collasso. Niente stipendi da gennaio e lavoratori ormai esasperati. Hanno trascorso la prima notte sul tetto e non intendono scendere fino a quando il Governo non darà loro le risposte che attendono da diversi mesi. Accanto ai lavoratori il segretario della Cgil Luigi De Nardo che non nasconde la sua preoccupazione.



E poche ore fa sempre dalla sede di via Bitonto, un altro dipendente, che stava manifestando nell'atrio dell'ente, è stato colto da un malore. Sul posto l'ambulanza del 118. In serata l'uomo ha avuto un infarto, mentre si trovava ricoverato in ospedale. Segno che la situazione è giunta ormai al limite della sopportazione.