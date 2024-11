Il 55enne era in viaggio con la figlia in auto e stava attendendo riprendere il transito quando è stato colto da un improvviso malore. Sul posto 118, elisoccorso e i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina

Si trovava incolonnato con la sua auto sulla statale 106 a pochi chilometri dai blocchi stradali organizzati dagli agricoltori ormai da circa una settimana, quando è stato colto da un infarto ed è morto senza che i soccorritori, prontamente giunti sul posto, potessero fare qualcosa.

È quanto avvenuto sulla statale 106 all'altezza del comune di Cropani, in località Difesa. Sull'arteria in questi giorni si stanno registrando enormi disagi alla circolazione a causa delle proteste degli agricoltori, organizzate in blocchi stradali. L'uomo di 55 anni si trovava in auto con la figlia, in attesa di poter transitare, quando è stato colpito da infarto.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e infine l'elisoccorso per agevolare i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i militari della compagnia carabinieri di Sellia Marina.