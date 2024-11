Il fatto è successo nella frazione Croce Valanidi del capoluogo di provincia, in una zona impervia non raggiungibile a piedi

È in atto da parte dei vigili del fuoco il recupero di una persona precipitata in un burrone, di circa 120 metri, a Croce Valanidi nel Reggino. Sul posto sono impegnate alcune squadre di vigili del fuoco.

Si tratta di una zona impervia e irraggiungibile a piedi. Per questo motivo è stato impiegato un elicottero, Drago 62, che sta calando alcuni vigili del fuoco per poter imbragare l’uomo e portarlo in salvo. Secondo quanto appreso, l’uomo presenta varie contusioni e lacerazioni.