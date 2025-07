Una produzione inedita del nostro network fianco a fianco degli agenti, in giro per la città tra azioni di prevenzione e di repressione. Al termine, l’intervista in studio al Questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro a cura del direttore Franco Laratta. Appuntamento alle 21.30

Un’intera notte trascorsa con gli agenti della squadra volante di Cosenza a bordo delle Pantere in dotazione alla Questura. Il lavoro di uomini e donne appartenenti al corpo di Polizia di Stato documentato dalle nostre telecamere come prima non si era mai visto. Lo speciale “Una notte in pattuglia” andrà in onda questa sera alle ore 21.30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, e racconterà come la sicurezza dei cittadini è nelle mani di personale altamente qualificato e preparato ad ogni evenienza.

La prevenzione, però, è alla base di tutto, così come l’ascolto delle criticità che potrebbero poi sfociare in crimini. Ecco perché risulta fondamentale evitare di giungere al punto di rottura con azioni concrete a supporto dei residenti. Nello speciale realizzato da Antonio Clausi e Francesco La Luna, montato da Andrea Laratta con la voce narrante di Francesco Tricoli, il viaggio inizia quando il giorno cede il passo alla notte e le strade si svuotano. È in quel momento, infatti, che la città svela il suo volto più nascosto.

La cronaca di ciò che accade tra luci soffuse e ombre profonde, mentre il resto del mondo dorme, la proporremo stasera alle ore 21.30 sulla LaC Tv, canale 11 del Digitale Terrestre e on-demand su LaC Play. Al termine dello speciale “Una notte in pattuglia”, il direttore di Franco Laratta intervisterà il Questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro dai nostri studi televisivi.