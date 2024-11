Si tratta di Annina Lo Bianco, 34 anni madre di tre figli: 'mettetemi al sicuro, il mio compagno fa parte di una cosca efferata'

C'è una nuova testimone di giustizia, è un'altra donna che, con le sue dichiarazioni sta facendo tremare i clan della Piana. si chiama Annina Lo Bianco e la sua storia è stat raccontata dal quotidiano "Il Garantista". 34 anni, madre di tre figli, Annina è stata la compagna di Gregorio Malvaso e da qualche mese avrebbe iniziato a collaborare con la Dda di Reggio Calabria.



"Mi trovo qui per i miei figli, non voglio che crescano secondo ideali e valori sbagliati come quelli che sono stati finora impartiti loro dal padre. Ero a conoscenza del fatto che mio figlio maneggiasse armi, ma non potevo impormi con il mio compagno perché glielo impedisse, perché non so che fine avrei fatto. Il mio compagno è un tipo pericoloso per sé e per gli altri". si è presentata così agli inquirenti, ai quali ha riferito di essere determinata ad iniziare una collaborazione "purchè mi mettiate al sicuro, perché il mio compagno fa parte di una cosca efferata che ha amicizie dappertutto ed è pericolosissima. Con me voglio portare i miei figli”.

Il suo compagno è finito in manette nell’operazione “Eclissi”, messa a segno dalla Dda reggina nell’ottobre scorso, contro le cosche Bellocco, Cimato, Pesce e Pantano."Sono stata condannata e finita ai domiciliari perché ero incinta - ha dichiararto la donna - nonostante questo ho deciso di attribuirmi la responsabilità del fatto per amore di mio marito, armi e droga erano sue in realtà. A casa fu rinvenuta una pistola, erba e droga in polvere. Al momento della perquisizione, pensai di prelevare le cose illecite che custodivamo in casa per disfarmene e mi misi addosso munizioni e droga nel reggiseno".



Annina Lo Bianco parla poi della famiglia Bellocco, fa i nomi e racconta che “a San Ferdinando qualunque fatto delittuoso era riconducibile ai Bellocco e agli affiliati. La famiglia Bellocco è una famiglia mafiosa e fa paura. Se si sbaglia qualcosa con loro possono accadere fatti brutti. Per motivi banali, se non si fa ciò che dicono, ci sono ritorsioni. Ho assistito a commenti di fatti delittuosi (…) Tutta la gente teme la famiglia Bellocco, perché anche per una parola sbagliata questa gente utilizza armi(…) “ Ricordo che quando vi fu un attentato a San Ferdinando circa 14 anni fa ai danni di un negozio sportivo, l’unico che faceva angolo nella villa, sentii che era stato uno dei fratelli Bellocco con Gregorio Malvaso. In un’altra circostanza eravamo a casa della Spanò con mio marito, i figli della signora Domenico, Umberto, Carmelo e Antonio, il marito di Angela Bellocco, attualmente divorziata, sentii che parlavano di mazzette da chiedere in paese”.