Molto spesso le tifoserie organizzate vengono additate come cattive e violente, è vero che diverse volte la passione viscerale che lega un supporter alla propria squadra del cuore è talmente forte da farlo cadere in errore, ma bisogna mettere in luce anche le cose belle. Durante la gara andata in scena ieri allo stadio Nicola Ceravolo tra Catanzaro e Carrarese, in curva Massimo Capraro (settore occupato dagli ultras giallorossi) è apparso uno striscione con la scritta: «Una stella risplende. Ciao Ilaria».

I tifosi delle Aquile hanno voluto rendere omaggio a Ilaria Mirabelli, la 39enne cosentina tragicamente scomparsa il 25 agosto a Lorica a causa di un incidente. La donna era tifosissima dei Lupi, si recava quasi ogni domenica allo stadio Marulla per sostenere il Cosenza. Insomma un gesto che sicuramente avrà fatto piacere agli amici di Ilaria e che fa bene al calcio nostrano.

Le rivalità tra le tifoserie di Catanzaro e Cosenza è la più accesa di tutte nella nostra regione ma episodi del genere non sono nuovi. Infatti due anni fa, quando il Catanzaro militava ancora in Lega Pro, uno degli storici capi ultras delle Aquile Domenico Coppola, detto Mimmolino, morì prematuramente all’età di 56 anni, a seguito del complicarsi di una grave malattia. Durante i funerali una delegazione degli ultras rossoblù scese a Catanzaro per rendere omaggio al tifoso giallorosso.