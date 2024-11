L'episodio si è verificato all'alba in via Torre Pisani. Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza

Nuovo atto intimidatorio a Corigliano Rossano: presa di mira questa volta la Fiat panda di un pensionato, spesso data in uso alla figlia. S’ipotizza la matrice dolosa. Il fuoco ha colpito il vano motore.

L’episodio si è verificato all’alba in Via Torre Pisani, allo scalo di Rossano. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e una volante del commissariato di pubblica sicurezza per l’avvio delle indagini.