Solo gli studenti prenotati potranno recarsi a lezione. L'applicazione dovrà essere usata anche per usufruire di altre strutture del campus

Si chiama Smart Campus ed è un'app che consentirà di prenotare il proprio posto per seguire le lezioni in presenza. È la nuova applicazione messa in campo all'università della Calabria e che potrà essere scaricata tra pochi giorni.

Come funziona

L'app consentirà di prenotare almeno 24 ore prima della lezione attraverso le credenziali istituzionali (account Unical). Ci sarà un profilo personale nel quale si sceglie il corso di studio di riferimento. All’interno de “i miei corsi” si accede ai singoli corsi. Una notifica avvertirà se la prenotazione sarà cancellata. Solo gli studenti prenotati potranno recarsi a lezione nel campus.



Una volta in aula sarà obbligatorio effettuare il check-in sempre tramite app, mediante scansione del Qr Code posto all’ingresso. Gli studenti prenderanno posto ad almeno un metro di distanza e dovranno portare la mascherina. A lezione finita, sarà obbligatorio effettuare il check-out.



L’app dovrà essere usata anche per usufruire di altre strutture del Campus, sempre tramite check-in e check-out. La prenotazione può essere evitata se la capienza dell’aula sarà maggiore della numerosità o se successivamente gli accessi sono inferiori alla capienza dell’aula stessa.