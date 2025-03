L’impatto è stato violento ma per fortuna il ragazzino non è in pericolo di vita. L’incidente davanti agli occhi della madre che lo stava aspettando, sulla dinamica indagano carabinieri e municipale

Un ragazzo di 11 anni è stato investito da un camioncino a San Lucido mentre scendeva dallo scuolabus, di ritorno verso casa. Ha riportato una frattura della gamba e qualche escoriazione. L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 20 marzo, in contrada Puppa, davanti agli occhi della madre che lo stava aspettando. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale.

Soccorso da personale del 118, l’adolescente è stato condotto al pronto soccorso dell’Annunziata per le cure del caso. L’impatto è stato violento ma per fortuna, non è in pericolo di vita. Medicato e sottoposto ad accertamenti diagnostici, con ogni probabilità trascorrerà la notte in ospedale a livello precauzionale.