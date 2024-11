Ignoti hanno frantumato un finestrino del veicolo del professor Walter Nocito. Ultimamente i danneggiamenti alle macchine sono sempre più frequenti, specialmente durante le sessioni di laurea

C’è anche il professor Walter Nocito, docente di diritto pubblico, tra le vittime dell’ondata di atti vandalici e piccoli furti che si registrano da qualche tempo all’Università della Calabria.

Ignoti hanno frantumato il deflettore posteriore della sua Opel Astra, attratti forse dalla presenza sul sedile posteriore di una busta con l’effigie di una nota gioielleria, contenente in realtà materiale di scarso valore. Il veicolo era parcheggiato nei pressi del polifunzionale. Da qualche tempo l’ateneo di Arcavacata è teatro delle incursioni di teppisti e delinquenti, in azione soprattutto nel corso delle sedute di laurea, quando il numero delle auto è maggiore e la sosta si prolunga mediamente per un paio d’ore.