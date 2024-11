Il tragico episodio è avvenuto nei pressi del Municipio di Vibo. Inutili i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo

Mentre in aula si sta celebrando il consiglio regionale nei pressi del Municipio un uomo, 57 anni, colto da un malore, si è accasciato a terra. Immediati ma inutili i soccorsi che, che dopo vari tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto anche la polizia, che ha transennato l’area impedendo l’accesso.

