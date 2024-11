Si tratta di un muratore di 51 anni. Non è chiaro se sia stato aggredito o se egli stesso si sia inflitto una coltellata

Era agonizzante ed immerso in una pozza di sangue un muratore di 51 anni, M.D.L., ritrovato dai familiari privo di conoscenza all’interno di un terreno in cui era solito svolgere lavori agricoli. Colpito con un’arma da taglio alla gola, probabilmente un coltello da cucina, che sarebbe stato rinvenuto e repertato dai carabinieri, l’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per essere sottoposto ad intervento chirurgico. I sanitari si sono riservati la prognosi. Sull’episodio indaga la Procura di Castrovillari. Non è escluso che possa trattarsi di un estremo gesto di autolesionismo.