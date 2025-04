La procura ha aperto un fascicolo di indagine per fare luce sulla tragica morte di R.L., 53 anni, l'uomo investito e ucciso due sere fa, intorno alle 21.30, da un treno che in quel momento stava transitando sulla linea ferroviaria di Praia a Mare. La salma si trova attualmente sotto sequestro all'ospedale Annunziata di Cosenza in attesa dell'esame autoptico.

Funerali annullati

Subito dopo la tragedia, i funerali erano stati fissati per il pomeriggio di oggi nella chiesa Sacro Cuore della parrocchia Santa Maria della Grotta di Praia a Mare, ma poi sono stati annullati per consentire alla magistratura di fare piena luce sull'accaduto.

La decisione di aprire un fascicolo di inchiesta e sequestrare la salma si è resa necessaria per chiarire in quali circostanze sia maturato l'episodio e stabilire se possa essersi trattato di un gesto volontario o se l'uomo, con una lunga storia di disagio alle spalle, possa essere incappato in un incidente fatale. In ogni caso, i magistrati dovranno escludere o accertare eventuali responsabilità in merito all'accaduto.