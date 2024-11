Nella mattinata odierna, due poliziotti ed una poliziotta, transitando sul ponte Morandi, hanno notato un uomo in procinto di buttarsi. Arrestata l'auto sono prontamente intervenuti riuscendo a bloccarlo e provvedendo nel frattempo a richiedere un'ambulanza ed una volante per regolare la circolazione.

L'uomo, un 42enne di Catanzaro, è stato accompagnato in ambulanza in ospedale ed assicurato alle cure dei sanitari e ricoverato in osservazione nel reparto di psichiatria.