Sul cadavere del commerciante 54enne sarebbe stata rinvenuta una ferita di forma circolare le cui cause sono ancora tutte da accertare. Attesa per l’autopsia

La Procura di Locri ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti, in seguito alla morte di Francesco Marando, 54 anni, trovato cadavere domenica scorsa a Bovalino.

Il corpo dell’uomo incensurato ed ex commerciante, è stato trovato, dopo alcune telefonate al 118 e al 112, in uno stabile posto alla periferia della cittadina, a ridosso della Strada statale 106.

Dietro alla testa dell'uomo, secondo quel poco che è trapelato dal riserbo investigativo, sarebbe presente una piccola ferita di forma circolare le cui cause sono ancora tutte da accertare, causata da un piccolo proiettile o un oggetto appuntito.

La Procura della Repubblica di Locri ha posto sotto sequestro la salma e disposto l'autopsia, eseguita dal medico legale Pietro Tarzia. A svolgere le indagini sono i carabinieri della Compagnia di Locri.

Gli inquirenti pare si stiano concentrando su una lite familiare degenerata in tragedia, escludendo quindi legami con i due precedenti fatti di cronaca avvenuti nella stessa zona, l’omicidio di Giancarlo Polifroni avvenuto una settimana fa, e la sparizione di Antonio Strangio, due mesi fa, il cui fuoristrada carbonizzato fu ritrovato nei pressi di Bovalino.