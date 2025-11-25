Ricerche in corso a Petronà per trovare Lino Talarico, scomparso ormai da qualche ora. Auto abbandonata e cane rimasto solo, si teme che abbia perso l’orientamento

È misteriosamente scomparso nei boschi della Sila Piccola Lino Talarico, cittadino di Petronà uscito nel primo pomeriggio per cercare funghi e mai più tornato a casa. Ore di apprensione crescono di minuto in minuto, mentre i soccorritori perlustrano invano la zona in cerca di tracce nonostante il calar della notte.

Talarico avrebbe lasciato la propria auto su una strada sterrata, con all’interno il suo inseparabile labrador nero, ma di lui non c’è più nessuna notizia. Non è chiaro se sia caduto o se abbia perso l’orientamento.

Sul posto, lungo la strada rurale verso il Monte Giove, sono al lavoro carabinieri, Vigili del Fuoco, volontari, i membri di Petronà 4×4 Off Road, i Cavalieri dell’Ordine di Malta e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le ricerche, già in corso da diverse ore, prevedono ora anche l’impiego dei droni.

Gli operatori sottolineano che sarebbe stato utile attivare fin da subito le unità cinofile e strumenti per localizzare il telefono cellulare di Talarico, con il quale aveva informato i familiari della sua intenzione di raccogliere altri funghi.