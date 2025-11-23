Il clou del maltempo ha interessato la regione nella notte. Quota neve scesa fino a 1100 metri: interessati Camigliatello, la Sila Piccola catanzarese e Gambarie

Tutto come da previsioni. Durante la nottata il clou del maltempo ha interessato la Calabria con piogge e temporali sparsi e soprattutto nevicate sui monti. Occhio alle webcam dunque: le immagini pubblicate questa mattina dalla pagina Facebook Centro Meteo Calabria mostrano le cime innevate. La quota neve è scesa fino ai 1100 metri con imbiancate che hanno raggiunto Camigliatello, la Sila Piccola catanzarese e il centro di Gambarie in Aspromonte.

Nella notte tanti video e foto sui social hanno documentato le abbondanti nevicate. Qui siamo allo svincolo di San Pietro in Guarano:

E sempre tra la tarda serata e la nottata, vere e proprie bufere di neve sono arrivate sulla Sila Grande. Il video sotto, sempre tratto dalla pagina social Centro Meteo Calabria, è stato realizzato nella zona di Monte Sorbello-Colle della Vacca.