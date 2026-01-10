Solo poche ore prima un altro episodio criminale analogo a Decollatura, dove sono stati portati via 200mila euro. Salgono a sei gli assalti nell’ultimo mese tra Cosentino e Catanzarese

Ancora un assalto con esplosivo a un bancomat calabrese. A essere preso di mira questa notte lo sportello della Bcc Montepaone a Vallefiorita. È stato distrutto la notte scorsa intorno alle 3.00. Ignoti avrebbero messo una bomba portando via la cassa ubicata nei pressi della villa comunale.

Carabinieri e Vigili del Fuoco sono al lavoro per individuare i responsabili, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Solo poche ore prima ignoti avevano fatto esplodere il bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena a Decollatura, sempre nel Catanzarese, portando via 200mila euro.

Con quest’ultimo, salgano a sei gli assalti criminali in Calabria: quattro nel Cosentino (Lauropoli, San Marco Argentano, Santa Maria del Cedro e Laino Borgo) e due nel Catanzarese).