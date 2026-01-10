Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione anche nell’area di Vibo, Catanzaro e Locri

Una scossa di magnitudo 5.1 si è verificata intorno alle 5.53 lungo la costa calabra sud orientale, al largo dei territori della provincia di Reggio Calabria. Il sisma, registrato dalla Sala sismica Ingv Roma, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7492, 16.2262 ad una profondità di 65 km, è stato avvertito dalla popolazione reggina ma anche nei comprensori di Messina, Vibo, Catanzaro e Locride.