Forti venti occidentali e precipitazioni intense colpiscono la regione. La Protezione Civile segnala possibili disagi per sabato su Tirreno, Ionio e aree interne

Una vasta area di bassa pressione sta interessando la Calabria, portando piogge intense sui settori tirrenici e venti di burrasca che stanno già creando disagi lungo le coste e nelle zone interne. La Protezione Civile, in coordinamento con la Regione, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, prevedendo possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

I forti venti occidentali – come anticipato dal nostro meteorologo Salvatore Lia – hanno già innalzato notevolmente il moto ondoso lungo tutta la costa tirrenica calabrese, con onde che possono raggiungere i 5 metri di altezza.

Nella giornata di sabato 10 gennaio, l’attenzione sarà concentrata sui venti: si prevedono raffiche fino a 100-120 km/h lungo le coste tirreniche, nelle aree interne e ioniche del Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino, con possibili disagi locali.

Il minimo depressionario che scivola verso sud favorirà, inoltre, intense precipitazioni, soprattutto su aree tirreniche e interne, con accumuli che potranno superare localmente i 100 mm. Anche le zone ioniche, in particolare quelle del Catanzarese e del Reggino, saranno interessate da piogge localmente intense. L’allerta gialla della Protezione Civile riguarda gran parte del territorio regionale e invita a prestare massima attenzione alla viabilità e agli spostamenti, soprattutto lungo le zone costiere e i corsi d’acqua soggetti a rigurgiti.

Il quadro meteo conferma un peggioramento che interesserà tutta la Calabria, con venti e precipitazioni che potrebbero continuare anche nelle prossime ore, rendendo necessario seguire gli aggiornamenti locali e le indicazioni delle autorità competenti per la sicurezza.