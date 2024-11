Nel luglio scorso la vittima aveva subito anche un’aggressione perché non riusciva a pagare

Il titolare di un'agenzia di assicurazioni, Ugo Arturo Fedele, 48 anni, ed un suo amico, Natale Lembo di 62 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria per usura.

La vittima, un commerciante, in soli 9 mesi, da gennaio a settembre, aveva maturato un debito di 27 mila euro a fronte di 12 mila di capitale. Nel luglio scorso l'uomo, che ha denunciato i fatti, era stato aggredito perché non riusciva a pagare, subendo la sub-lussazione della mascella.