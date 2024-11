L'uomo è stato colto in flagranza dalla Guardia costiera e dai carabinieri che hanno riapposto i sigilli alla struttura balneare

Aveva pensato di utilizzare il proprio stabilimento balneare, sequestrato lo scorso 30 giugno e affidatogli in custodia senza facoltà d'uso, pensando di non essere controllato. Un uomo A.F., di 52 anni, è stato denunciato a Catona dopo essere stato colto in flagranza dalla Guardia costiera e dai carabinieri che hanno riapposto i sigilli alla struttura balneare. L'uomo, oltre che per l'utilizzo delle strutture, è accusato di avere violato i sigilli apposti all'atto del sequestro.