Dopo quello dell'ente fiera a Catanzaro, anche i due centri del Crotonese inseriti nella piattaforma di Poste. Per il momento si potranno prenotare gli over 80 e i soggetti vulnerabili, da lunedì 12 al via le somministrazioni

Dopo l’hub all’ente fiera di Catanzaro, nella giornata di oggi anche i centri vaccinali di Cirò Marina e Mesoraca sono stati attivati sulla piattaforma di Poste Italiane. Al momento, sulle due strutture, potranno prenotarsi telematicamente solo gli anziani ultra ottantenni e i soggetti vulnerabili e le somministrazioni saranno avviate da lunedì 12 aprile.

Il centro vaccinazioni di Mesoraca, con le sue sei linee vaccinali, è già operativo in realtà (qui sono stati vaccinati over 80 e personale scolastico) ed è stato allestito dall’Asp di Crotone in collaborazione con il Comune nella palestra di una scuola, attualmente non in uso alla popolazione studentesca.

Quello di Cirò Marina, invece, può contare potenzialmente su 12 postazioni di somministrazione ed è stato allestito nei giorni scorsi nel Palazzetto dello Sport di Punta Alice, dopo che la stessa amministrazione comunale ne aveva proposto l’utilizzo, a seguito di una richiesta pervenuta dalla Protezione civile regionale. La struttura ha una capacità di accoglienza molto alta, dunque, ma per il momento si inizierà con un numero ridotto di inoculazioni: se ne prevedono 315 al giorno per lunedì e martedì, 400 nella giornata di mercoledì.

In entrambi gli hub, daranno il loro prezioso contributo anche alcune associazioni di volontariato, come Croce Rossa, Misericordia, Prociv, che si occuperanno di accoglienza e assistenza agli utenti.