Quasi un migliaio con il numerino in mano tra adulti e bambini a Rende nella piazza del Metropolis. L’appuntamento è divenuto fisso per i cittadini dell’area urbana bruzia che fin dalla mattina si sono messi in fila in attesa del proprio turno.

L’open vax day, organizzato dall’ASP di Cosenza insieme alla Protezione civile con l’ausilio del personale Usca e dei medici del Distretto sanitario di Rende, ha raggiunto i risultati sperati. Intorno alle 16 di ieri erano già state somministrate in totale quasi 600 dosi di vaccino. Ad attendere, tra i soli adulti, almeno 700 in totale.

