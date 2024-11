«Una buona notizia da Frascineto. Nel paese arbëreshë in provincia di Cosenza sono state concluse le vaccinazioni. In questa prima fase sono state vaccinate le persone più fragili della comunità. Un'organizzazione ottimale che ha permesso di raggiungere una copertura del 10% della popolazione». Lo afferma, in una nota, il deputato del M5s, Massimo Misiti.

«Una testimonianza di buona prassi - aggiunge Misiti - e un modello che potrebbe essere ripetuto e preso d'esempio anche in altri contesti. La comunità italo albanese ha saputo gestire e organizzare tramite l'amministrazione comunale i vaccini nel proprio territorio. Il coordinamento del centro vaccinale è stato affidato alle amministrazioni comunali e in breve tempo il comune di Frascineto ha messo in piedi una struttura di qualità che ha saputo raggiungere un risultato importante».

«La collaborazione, l'impegno, la professionalità e un buon management - sottolinea il parlamentare - ritengo possano essere i punti chiave. La Calabria ha anche degli ottimi modelli di gestione della campagna vaccinale, è necessario ed importante, però, tenere conto di queste esperienze, farne tesoro e usarle con intelligenza affinché si possa mettere in sicurezza al più presto tutto il popolo calabrese».