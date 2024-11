A cause delle forniture limitate, a rischio i richiami con il siero dell'azienda farmaceutica statunitense. Nelle prossime ore il disagio dovrebbe rientrare. L'appello del responsabile dell'hub: «Rispettate gli orari della prenotazione»

Ancora disagi al Palabrillìa, lunghe file in attesa del vaccino. Proteste nei confronti dell’intera organizzazione che non riesce a smaltire le prenotazioni. E, questa volta, i disagi riguardano il richiamo con Pfizer: la copertura con la seconda dose del siero potrebbe essere ad alto rischio a causa della carenza di forniture. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe comunque sbloccarsi.

Tuttavia, rimane un problema che non è solo addebitabile all’organizzazione ma anche ai cittadini molti dei quali si presentano in largo anticipo rispetto all’orario indicato nella prenotazione. Un appello arriva dal nuovo responsabile dell’hub regionale Aldo Romeo ed è rivolto all’utenza: «Quando viene effettuata la registrazione sulla piattaforma viene fornito un giorno e un orario. È importante rispettare quell’orario, altrimenti, se si viene prima si formano assembramenti, folle, file, e litigi». Al momento su 12 linee, 8 sono in attività. Si sta lavorando nelle direzione di portare la struttura a pieno regime.

LEGGI ANCHE: «Ci scusiamo ma i vaccini non sono arrivati», a Rende seduta rinviata a data da stabilire