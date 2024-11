Sono partite nella gornata di ieri le prime vaccinazioni anti-Covid con Astrazeneca per gli operatori della Polizia di Stato, così come per le altre Forze di Polizia della provincia di Crotone. A darne notizia è la locale Questura in una nota stampa. L’avvio della campagna è stato coordinato in una serie di riunioni presiedute dal Prefetto di Crotone, con la Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

«L’adesione alla campagna in questa fase iniziale - riferisce la nota - è stata quasi totale, ad eccezione di alcune donne e uomini che hanno avuto la necessità di temporeggiare per via di delicati quadri clinici, accogliendo comunque con entusiasmo la possibilità di vaccinarsi non appena sarà possibile».