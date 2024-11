Entrerà in funzione a partire dalle 16 di oggi e il servizio sarà attivo per la somministrazione delle dosi alle categorie di priorità individuate nel Piano nazionale

Tanto tuonò che piovve. La piattaforma di prenotazione on line di Poste Italiane entrerà in funzione anche in Calabria a partire da oggi. Dopo innumerevoli disservizi e disagi, dopo gli assembramenti degli anziani e le dosi terminate prematuramente, arriva la soluzione tanto attesa. Dopo l’annuncio del presidente della regione Nino Spirlì, con oltre due settimane di ritardo, arriva la conferma che in tanti aspettavano.

L’annuncio, sul sito della protezione civile, comunica che a partire dalle 16 di oggi «sarà attivo il servizio di prenotazione per la somministrazione dei vaccini anti SARS-COV2, destinata, al momento, alle categorie di priorità individuate nel Piano nazionale di vaccinazione. Le prenotazioni, saranno consentite in rapporto alle dosi di vaccini allo stato disponibili, in conseguenza della momentanea sospensione, disposta dalle Autorità europee e nazionali competenti, all’utilizzo del vaccino prodotto da AstraZeneca».

Per prenotarsi, se si rientra tra le categorie vaccinatili in questa fase, basta collegarsi al sito http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it e seguire le indicazioni. Adesso si attendono le dosi in quantità sufficienti, non solo per garantire i richiami ma per far ripartire la campagna vaccinale, soprattutto, per gli over80.