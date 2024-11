Con circa due ore di anticipo è già aperta in Calabria la prenotazione del vaccino contro il Covid per gli over 12 sulla piattaforma informatica.

Ecco il link

Collegandosi all'indirizzo web https://www.rcovid19.it/prenotazione-vaccini-anti-covid-19/ si accede alla pagina di accesso del sistema dove bisogna inserire i dati della tessera sanitaria. Successivamente vengono offerte le alternative relative alla sede in cui ricevere la somministrazione, con date e orari differenziati, in base alla disponibilità.

Chi contattare in caso di problemi

Qualora il sistema non dovesse consentire l'accesso, a causa di una incongruenza dei dati della tessera sanitaria, per esempio nel caso in cui fosse scaduta, si può contattare il numero verde 800009966 oppure mandare un sms al 3399903947.