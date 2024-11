VIDEO | Cgil, Cisl e Uil a colloquio con il viceprefetto per la convocazione di un tavolo istituzionale con il Ministro Speranza. Assunzione di personale medico ed un accelerazione nella somministrazione del siero le priorità

Al Viceprefetto di Cosenza Antonella Bardari, i sindacati hanno chiesto la convocazione di un tavolo istituzionale esteso ai commissari di Aziende sanitaria e ospedaliera per un chiarimento sulla carenza di posti letto Covid nei nosocomi della provincia, sull'impiego delle risorse destinate all'assunzione di personale, sull'organizzazione del piano vaccinale.

Situazione critica

Il sit-in organizzato da Cgil, Cisl e Uil davanti la sede dell'Ufficio Territoriale di Governo, coincide con una delle fasi più critiche della pandemia, scandita dalla carenza dei prodotti Pfizer e Moderna destinati in prima battuta alla immunizzazione degli ottuagenari, ma soprattutto dalla difficoltà di reggere l'urto dei tanti pazienti con coronavirus, bisognosi di cure ospedaliere che premono sul pronto soccorso dell'Annunziata.

Manca la governance della sanità

Sullo sfondo la mancanza di una governance efficiente, con il commissario ad acta Guido Longo ancora privo di una struttura di supporto, ma anche la precarietà del governo regionale, retto da un facente funzioni non legittimato ad assumere quei provvedimenti straordinari di cui si avverte la necessità. I sindacalisti hanno inoltre chiestoun incontro urgente con il Ministro alla Salute, Roberto Speranza, sulla scorta dell'esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Cosenza e presso la Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Calabria, presentato dai Segretari comprensoriali e territoriali della triplice, finalizzato all’accertamento delle responsabilità per ritardi e disfunzioni nella campagna di vaccinazione anti Covid-19.