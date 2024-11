Nella città pitagorica è terminata la tre giorni formativa per il personale delle farmacie della provincia organizzata da Simeup e Federfarma in occasione della campagna vaccinale anti Covid

Le farmacie del Crotonese sono pronte a fornire un contributo determinante alla campagna vaccinale anti Covid e si preparano a operare in sicurezza. Si sono, infatti, concluse le tre giornate formative per i farmacisti della provincia di Crotone che hanno aderito al progetto proposto dalla Simeup Crotone, aderente alla società scientifica nazionale accreditata alla formazione specifica.

Durante il corso, i partecipanti sono stati formati al primo soccorso aziendale, al BLSD (certificazione all' uso del defibrillatore in caso di arresto cardiorespiratorio) e alla formazione per la somministrazione del vaccino. Molto intensa la parte pratica che ha visto protagonisti i farmacisti addestrarsi all'uso del defibrillatore, alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e alla preparazione e somministrazione dei vaccini anti Covid.

«La gran parte dei colleghi - fanno sapere da Federfarma Crotone, presieduta da Levjno Rajani - ha scelto la formazione targata Simeup e Medical Care Division, rendendo così la propria farmacia sicura e postazione salvavita cardioprotetta».

«A Crotone e provincia, da oggi, le farmacie – si legge ancora nella nota - intese non più come luogo di distribuzione di farmaci ma come farmacia dei servizi, sono un luogo più sicuro e protetto per la salute dei cittadini e nel pieno rispetto della legge Balduzzi, che obbliga tutte le farmacie ad avere in dotazione un defibrillatore, le stesse avranno il personale sanitario certificato all'uso di uno strumento salvavita».

Il direttore del Centro Medico e istruttore della Simeup, dottor Giovanni Capocasale, ha espresso soddisfazione per l’evento formativo, ringraziando tutti i formatori per l'impegno, la competenza e la grandissima disponibilità.