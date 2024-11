Nuovi assembramenti questo pomeriggio a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, all’esterno del blocco dove sono in corso le vaccinazioni anti-Covid. Oltre agli over 80, ad attendere la somminastrazione del vaccino anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare gli animi dei cittadini, in fila da ora, dopo che le prenotazioni sono andate in tilt.

Secondo quanto si è appreso per ottimizzare i tempi i medici di famiglia avrebbero dirottato i loro pazienti a Scilla, dove tuttavia ma sono stati rimandati indietro, poiché le dosi rimaste serviranno per la seconda somministrazione.