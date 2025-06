La Polizia di Stato di Vibo Valentia, sotto il coordinamento della locale Procura, ha arrestato un uomo che vagava, lungo la provinciale 22 all’altezza di Torre Marino a Santa Domenica di Ricadi, completamente nudo e cercando di fermare le auto in transito con modalità aggressive. Gli agenti sono stati allertati, nella mattinata del 19 giugno scorso, dai passanti. Sul posto è intervenuta la Squadra volante del Posto fisso di Polizia di Tropea.

Gli agenti hanno inseguito l’uomo all’interno di un terreno adiacente la strada, cercando invano di instaurare con lui un dialogo, ma l’uomo avrebbe mostrato atteggiamenti poco collaborativi e aggressivi. Per tale motivo, i poliziotti hanno provveduto ad allertare il personale sanitario del 118. Mentre si adoperavano a fermare l’uomo e metterlo in sicurezza, sono stati aggrediti. Da qui la necessità di usare l’arma ad impulsi elettrici in dotazione per poterlo immobilizzare.

Successivamente è giunto sul posto personale medico del 118 di Vibo Valentia, che ha preso l’uomo in carico per le cure del caso. Lo stesso è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e lesioni personali aggravate, nonché denunciato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, atti osceni e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Dopo le comunicazioni di rito con l’Autorità giudiziaria, essendo stata rappresentata dal personale sanitario la necessità di accertamenti sanitari ulteriori nei confronti dell’uomo, è stata confermata la legittimità delle operazioni eseguite e disposta la liberazione.