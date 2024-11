Interessato in particolare il padiglione degli uffici amministrativi. L’intero personale è stato evacuato

Piove sul bagnato per l’ospedale di Locri. Nella notte ignoti hanno allagato il padiglione degli uffici amministrativi, dichiarato inagibile. L’intero personale è stato evacuato. Sono in corso verifiche per quantificare l’entità dei danni. Secondo quanto si è appreso i vandali avrebbero tappato gli scarichi di tutti i lavandini presenti all’interno della struttura, composta da quattro piani. In corso le indagini rese anche difficoltose perchè all'interno non sono presenti sistemi di videosorveglianza.