Brutta sorpresa questa mattina per operatori ed operatrici dell'asilo comunale Federico Genoese di Reggio Calabria, ubicato in pieno centro. Nella notte ignoti si sono introdotti nei locali mettendo a soqquadro aule e arredi. La scuola oggi è rimasta chiusa per permettere la sistemazione dell'isituto e riaprirà domani mattina. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Reggio Calabria che comunque parlano di un tentativo di furto fallito.

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica