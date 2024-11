Il tracciato, finanziato con circa 300 mila euro, al momento risulta inagibile per cicloamatori e podisti

Vandali in azione nella notte tra Roccella Jonica e Caulonia. Ignoti hanno dato fuoco al ponte in legno, realizzato meno di un anno fa, sul vallone Canne che segna il confine tra i due Comuni. Il tracciato, finanziato con circa 300 mila euro, al momento risulta inagibile per cicloamatori e podisti.

La condanna del vicesindaco di Caulonia

«Ancora una volta siamo costretti a denunciare l’ennesimo atto vandalico ai danni di beni pubblici – ha tuonato il vicesindaco di Caulonia Domenico Campisi - Ancora la mancanza di senso civico e del rispetto della comunità ha colpito. Si rimane esterrefatti difronte ad un atto che va a colpire un bene strutturale per la fruizione della natura e della valorizzazione paesaggistica della nostra terra. La pista ciclabile Caulonia-Roccella Jonica rappresenta un simbolo di grande valenza per tutti gli appassionati di tracking, di jogging, di cicloamatori. La comunità cauloniese saprà reagire isolando questi episodi di intolleranza verso il progresso e la civiltà».