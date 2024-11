Un nuovo caso di variante Omicron è stato sequenziato nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il risultato si è avuto solo oggi dopo una serie di accertamenti a campione eseguiti su pazienti risultati positivi al Covid 19. Ad aver contratto la variante del virus è un uomo di 37 anni rientrato nei giorni scorsi da Roma. L'uomo si era sottoposto a vaccinazione e risulta aver ricevuto anche la terza dose.

Tuttavia, al momento l'uomo non risulta aver gravi sintomi. Si trova isolato nella sua abitazione poichè asintomatico. Il dipartimento Prevenzione dell'Asp di Catanzaro sta procedendo al tracciamento dei contatti, tra i più stretti congiunti entrati in contatto con il 37enne. Nei giorni scorsi in Calabria erano emersi altri due casi, uno a Reggio e l'altro a Cosenza.