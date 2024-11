Smantellata associazione dedita all’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana) dall’area di Gioia Tauro e Vibo Valentia. La droga veniva rivenduta al dettaglio tra il capoluogo catanzarese ed comuni della fascia ionica

Dalle prime luci del­l’alba, in Catanzaro, Borgia, Vallefiori­ta e Rosarno militari del Comando Provin­ciale dei Carabinieri di Catanzaro stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 in­dagati (6 in carcere, 4 ai domiciliari e 3 all’obbligo di fi­rma).

L’attività, condotta dal Nucleo Investig­ativo, ha permesso di smantellare un’ass­ociazione dedita all­’acquisto di ingenti quantitativi di stu­pefacente (cocaina, hashish e marijuana) dall’area di Gioia Tauro (RC) e Vibo Va­lentia (VV) per poi rivenderli al dettag­lio tra il capoluogo catanzarese ed comu­ni della fascia ioni­ca. Due provvedimenti in carcere sono stati eseguiti unitamente a militari del Nucleo di Polizia Tributa­ria - G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Catanzaro in quanto soggetti comuni ad altra, auto­noma, indagine. Sono in corso delle perquisizioni domici­liari.



Sempre nell'ambito della stessa operazione nella mattinata odierna sono stati tratte in arresto dopo mirate perquisizioni altre tre persone. Il primo perchè trovato in possesso di 120 grammi di marijuana, il secondo di 377 grammi di marijuana, 79 di hashish e 50 di cocaina e di una pistola cal. 7.65. Il terzo è stato trovato invece in possesso di 30 grammi di marijuana. I tre sono tutti ai domiciliari in attesa di essere giudicati dall'autorità giudiziaria.

INDAGATI - Bruno Anellino, 34 anni, residente Borgia (domiciliari), Floro Gennaro Arcuri, 23 anni, residente a San Floro, Danilo Basile, 30 anni, Borgia (carcere), Giuseppe Chindamo, 32 anni, Rosarno, Rocco Ciurleo, 37 anni, Rosarno, Leonard Cocco, 26 anni, Borgia, Raffaele Costanzo, 24 anni, Catanzaro, Mirko Danizio, 36 anni, Catanzaro (carcere), Alessandro Lacava, 30 anni, Catanzaro, Giuseppe Lindanello, 27 anni, Rosarno (carcere), Davide Lomanno, 36 anni, Squillace, Andrea Mazza, 21 anni, Girifalco, Antonio Mazza, 49 anni, Girifalco (obbligo di firma), Concetta Melina, 45 anni, Girifalco (obbligo di firma), Damiano Montagnese, 24 anni, Mongiana, Rosario Andrea Pittelli, 23 anni, Borgia (domiciliari), Rocca Raimondi, 32 anni, Vallefiorita Mimmo Stanganelli, 39 anni, Rosarno (obbligo di firma), Rocco Stanganelli, 42 anni, Rosarno (carcere), Rhama Ungaro, 31 anni, Catanzaro (carcere), Luigi Vallelonga, 22 anni, Mongiana, Antonio Vatrano, 26 anni, Borgia (domiciliari), Michele Zofrea, 36 anni, Borgia (carcere), Salvatore Zofrea 37 anni, Borgia (domiciliari).