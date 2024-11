Secondo quanto si è appreso, gli agenti sarebbero in cerca, in particolare, di veicoli rubati, armi, sostanze stupefacenti

COSENZA - Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato all'interno del villaggio rom di Via degli Stadi. L'intervento fa seguito a quello che ieri, gli uomini della Questura, hanno già effettuato in via Reggio Calabria, sempre a Cosenza, altro punto sensibile della città. Sul posto diverse pattuglie agli ordini del questore Luigi Liguori, con l'impiego anche di unità cinofile. Secondo quanto si è appreso, gli agenti sarebbero in cerca, in particolare, di veicoli rubati, armi, sostanze stupefacenti. Almeno una ventina gli uomini impegnati.