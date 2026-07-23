Si sono concluse con successo le operazioni di spegnimento e bonifica del vasto incendio boschivo sviluppatosi oggi nel territorio comunale di Pianopoli, nell’area compresa tra lo svincolo della SS 280 (Vena di Maida) e l’isola ecologica.
L’allarme è scattato intorno alle 13:40, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente lungo un costone impervio caratterizzato da fitta vegetazione.

L'intervento e le forze spiegate

Le operazioni sono state dirette e coordinate sul posto dal Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS VF I.A.E. Conforti).

Per fronteggiare l'emergenza è stata messa in campo una risposta rapida e congiunta. I vigili del Fuoco erano presenti con la squadra boschiva, l'autobotte per rifornimento idrico e il personale del Distaccamento di Nicastro.
L’azienda Calabria Verde era operativa con due squadre di terra per il contenimento del fronte del fuoco.
Presenti anche i volontari di Protezione Civile di Lamezia Terme, operativi con una squadra. Fondamentale anche l'intervento dell'elicottero regionale Eli Germaneto, che ha effettuato sganci mirati sulle aree inaccessibili via terra.

Contenimento e criticità territoriali

Il tempestivo sbarramento effettuato dai contingenti di terra ha evitato che il rogo scollinasse oltre la carreggiata stradale, scongiurando danni ben più gravi e una propagazione incontrollata.
L’attacco aereo ha richiesto un elevato livello di precisione a causa della complessità dell'area (prospiciente il letto del fiume e nei pressi del poligono di tiro), attraversata da una fitta rete di elettrodotti e linee telefoniche.

Conclusione delle operazioni

Dopo un'accurata fase di bonifica del perimetro e lo spegnimento degli ultimi focolai residui, l'intervento si è concluso regolarmente alle ore 15:30. La zona è stata completamente messa in sicurezza e la situazione è tornata alla normalità.