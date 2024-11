Molti degli abitanti hanno trascorso la notte in piazza o fuori dalle abitazioni terrorizzati dall'approssimarsi del rogo. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco

Hanno trascorso la notte fuori dalle proprie case i cittadini di Taverna, centro della presila catanzarese che da ieri sera è interessato da un incendio di vaste proporzioni.

Già dalla tarda serata di ieri numerose erano giunte le richieste di segnalazioni da parte dei residenti per un rogo che era scoppiato nei boschi limitrofi ma con il trascorrere delle ore la situazione è immediatamente precipitata. Già intorno alle 23.30 l'incendio era divenuto incontrollabile minacciando la zona nord del comune presilano.

Minacciate abitazioni, un casolare e una chiesa

Il corposo contigente di uomini inviato dal comando provinciale dei vigili del fuoco ha lavorato aspramente per contenere le fiamme che hanno però raggiunto alcune ville e un casolare al cui interno erano presenti capi di bestiame. Gli animali sono rimasti coinvolti nell'incendio mentre la maggior parte degli abitanti ha trascorso la notte in piazza o fuori dalle abitazioni terrorizzati dall'approssimarsi del rogo. Le fiamme hanno lambito anche una chiesa che, da quanto si è appreso, non è la chiesa centrale all'interno della quale sono conservati alcuni dipinti di Mattia Preti.

Durante la notte è stato necessario l'intervento del canadair e il lavoro indefesso dei vigili del fuoco senza riuscire a spegnere però definitivamente il rogo che ancora questa mattina divampa nei boschi della presila. Sul posto sono presenti due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco supportati da due mezzi e una squadra del distaccamento di Sellia supportata da ulteriori due mezzi.