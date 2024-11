L'inchiesta della Procura di Terni nasce nell'ambito degli accertamenti sul dissesto della Curia locale e riguarda il 'business dei santi'

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'indagine del Vaticano sui nuovi corvi si intreccia con quella della Procura di Terni, in cui è coinvolta la pr di origine calabrese, Francesca Chaouqui, e il suo marito, che in Vaticano ci ha lavorato come esperto di sistemi informatici. Secondo la procura toscana, l'uomo avrebbe carpito informazioni riservate da numerosi computer, informazioni che sarebbero state utilizzate per ottenere favori e incarichi. Tre i documenti trafugati le cause su canonizzazione e beatificazione, in cui ci sarebbero le prove di passaggi di denaro, vere e proprie tangenti, per accelerare la cosidetta "fabbrica dei santi".