Proseguirà fino al 4 maggio la campagna vaccinale per incrementare le somministrazioni tra over 60, insegnanti e caregiver. Ecco i centri attivi ( ASCOLTA L'AUDIO )

Sono 16.404 i vaccini somministrati ieri in Calabria nella prima giornata del Vax day, la prima della quattro giornate di campagna vaccinale in programma fino al 4 maggio. A fornire il dato la protezione civile regionale.

I centri vaccinali

Aperti 21 i centri vaccinali dalle ore 9 alle ore 22:

Provincia di Cosenza : Castrovillari, Corigliano-Rossano, Paola (ospedale), Rende (Parco acquatico);

Provincia di Crotone : Cirò Marina, Crotone, Mesoraca;

Provincia di Catanzaro : Soveria Mannelli, Lamezia Terme, Catanzaro Lido, Soverato;

Provincia di Vibo : Vibo Valentia, Ricadi, Serra San Bruno;

Provincia di Reggio Calabria: Siderno, Taurianova, Reggio Calabria (Gom), Reggio Calabria (Palazzo Campanella); Reggio Calabria (Polizia).

Categorie e info utili

Destinatari della campagna over 80, soggetti fragili, persone dai 60 ai 79 anni di età, insegnanti di ogni ordine e grado e caregiver. Agli over 80 e ai soggetti fragili sarà somministrato il vaccino Pfizer mentre, a tutti gli altri il siero Astrazeneca, salvo incompatibilità risultanti in fase di anamnesi.

Per prenotarsi, si può chiamare o mandare un sms al numero verde 800.00.99.66 o sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Inoltre, dal 29 aprile è attivo un numero regionale 0961 789775 (operativo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, sabato dalle ore 9 alle ore 13, festivi esclusi) per chiedere informazioni o comunicare eventuali disagi.