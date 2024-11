Nel giorno di un nuovo Vax Day il Palabrillìa di Corigliano Rossano somministra anche il vaccino Johnson & Johnson in unica soluzione. Da questa mattina l’hub regionale è preso d’assalto da chi è prenotato in piattaforma. Lunghe file in attesa della inoculazione dei vaccini AstraZeneca in prima battuta e per chi ne ha diritto alternativamente Pfizer.

La novità è invece la fornitura per la prima volta in riva allo jonio di Johnson & Johnson che, in linea con gli altri vaccini, può causare solo in casi rari effetti indesiderati soprattutto nei primi giorni dalla somministrazione della dose. Il vax Day è in programma solo oggi, da domani si tornerà alla normalità. Al momento risultano attivi anche gli centri vaccinali del territorio.